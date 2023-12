Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 92,83 USD.

Das Papier von Walt Disney legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 92,83 USD. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 92,85 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 92,10 USD. Zuletzt wechselten 256.141 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei 117,90 USD erreichte der Titel am 10.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 27,01 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,74 USD. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 15,18 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 129,00 USD je Walt Disney-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 08.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,82 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 0,30 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 21.241,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.150,00 USD umgesetzt.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

