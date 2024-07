Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Dienstagnachmittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 96,75 USD ab.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 96,75 USD. In der Spitze büßte die Walt Disney-Aktie bis auf 96,75 USD ein. Bei 97,32 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 176.197 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,73 USD erreichte der Titel am 29.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 78,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,692 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 130,00 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,70 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 21,99 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,35 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,75 USD je Aktie belaufen.

