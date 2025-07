Aktie im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagnachmittag stärker

07.07.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Walt Disney zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 124,37 USD.

Wer­bung

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 124,37 USD. Bei 124,50 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 123,23 USD. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 236.854 Aktien. Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,67 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,10 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 35,60 Prozent wieder erreichen. Walt Disney-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,750 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,865 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,00 USD aus. Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 07.05.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,81 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 23,50 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.08.2026. Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,79 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Hochstufung und Kurszielanhebung: Jefferies zeigt sich bullish für die Disney-Aktie Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: Walt Disney und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und als Geschenk eine Gratisaktie erhalten.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com