Walt Disney Aktie News: Walt Disney am Vormittag gesucht

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,2 Prozent auf 107,54 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 108,80 EUR. Bei 108,80 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 225 Stück gehandelt.

Am 14.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 162,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 33,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 23,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 170,00 USD.

Walt Disney veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 0,79 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.272,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.613,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Walt Disney am 10.08.2022 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2022 3,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

