Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag tiefrot

Die Walt Disney-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 8,8 Prozent auf 92,18 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 92,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,89 EUR. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.505 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,12 EUR) erklomm das Papier am 09.11.2021. Mit einem Zuwachs von 39,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2022 Kursverluste bis auf 86,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 160,00 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Am 10.08.2022 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 21.504,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 17.022,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2023 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,79 USD fest.

