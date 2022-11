Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagmittag gefragt

Das Papier von Walt Disney konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 87,70 EUR. In der Spitze gewann die Walt Disney-Aktie bis auf 88,00 EUR. Bei 87,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 24.400 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.11.2021 bei 153,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,71 Prozent. Bei 86,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 1,21 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 127,25 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 08.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17.022,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.150,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2023 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 4,35 USD je Aktie aus.

