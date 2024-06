Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 102,62 USD ab.

Das Papier von Walt Disney befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,1 Prozent auf 102,62 USD ab. Die Walt Disney-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 102,30 USD ab. Bei 102,72 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 169.624 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 29.03.2024 markierte das Papier bei 123,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,57 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 78,74 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 23,27 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,688 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 132,50 USD an.

Walt Disney veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 21,99 Mrd. USD gegenüber 21,70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 4,74 USD je Aktie aus.

