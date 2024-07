Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagnachmittag freundlich

So entwickelt sich Walt Disney

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 97,47 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 97,47 USD zu. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 97,80 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,20 USD. Zuletzt wechselten 150.806 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,73 USD. Dieser Kurs wurde am 29.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 26,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,74 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Walt Disney-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,692 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 130,00 USD.

Walt Disney veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Walt Disney hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,70 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,99 Mrd. USD im Vergleich zu 21,70 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

