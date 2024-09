Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteuert sich am Nachmittag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 88,59 USD nach oben.

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 88,59 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bei 89,32 USD. Bei 88,24 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 214.875 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,73 USD. Dieser Kurs wurde am 29.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 39,67 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,74 USD. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,700 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 127,50 USD an.

Walt Disney veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,25 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,05 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22,26 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,93 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Zuversicht in New York: Dow Jones mittags in der Gewinnzone

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Walt Disney von vor 5 Jahren bedeutet

Die 30 bestbezahlten CEOs in den USA