Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 108,08 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Walt Disney-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 108,08 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 107,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 107,87 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 161.116 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,73 USD erreichte der Titel am 29.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,48 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 83,92 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,35 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,828 USD. Im Vorjahr erhielten Walt Disney-Aktionäre 0,750 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 127,50 USD je Walt Disney-Aktie an.

Am 14.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,20 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,45 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 05.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 11.02.2026.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,91 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

