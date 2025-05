Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 111,59 USD zu.

Das Papier von Walt Disney legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 111,59 USD. Bei 111,75 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 110,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 373.706 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 03.12.2024 markierte das Papier bei 118,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 5,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,10 USD ab. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 28,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,865 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,750 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 127,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 07.05.2025 vor. Das EPS lag bei 1,81 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von -0,01 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent auf 23,50 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,73 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

