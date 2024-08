Aktie im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney büßt am Dienstagnachmittag ein

13.08.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 85,62 USD ab.

Das Papier von Walt Disney gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 85,62 USD abwärts. Im Tief verlor die Walt Disney-Aktie bis auf 85,42 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,12 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 260.408 Walt Disney-Aktien umgesetzt. Am 29.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 30,80 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 78,74 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Walt Disney-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,715 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 126,67 USD. Am 07.08.2024 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,05 Mrd. USD im Vergleich zu 22,26 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,90 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Disney-Aktie leichter: Kriselnde Meyer Werft soll vier Schiffe für Disney Cruise Line bauen Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Walt Disney-Investment von vor 5 Jahren eingefahren Aufschläge in New York: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone

Bildquellen: canbedone / Shutterstock.com