Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 89,80 USD.

Das Papier von Walt Disney konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 89,80 USD. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89,80 USD aus. Bei 89,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 122.957 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.03.2024 bei 123,73 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,32 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,700 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 127,50 USD an.

Am 07.08.2024 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Walt Disney hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,25 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,05 Mrd. USD im Vergleich zu 22,26 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Walt Disney am 07.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,93 USD je Aktie belaufen.

