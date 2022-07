Walt Disney Aktie News: Walt Disney tendiert am Vormittag nordwärts

Um 14.07.2022 09:22:01 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 92,80 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bei 92,80 EUR. Bei 92,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2021 bei 161,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 42,47 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,65 EUR am 22.06.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 7,10 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 170,00 USD.

Am 11.05.2022 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.272,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.613,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Walt Disney-Anleger Experten zufolge am 08.08.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 3,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

