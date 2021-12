Walt Disney Aktie News: Walt Disney mit stabiler Tendenz

Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Walt Disney-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 132,80 EUR. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 134,78 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Walt Disney-Aktie bis auf 132,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 132,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.141 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 171,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 125,48 EUR am 02.12.2021.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 182,50 USD je Walt Disney-Aktie an. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 5,75 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Die Walt Disney Company ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das in erster Linie über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vertreibt die Gesellschaft Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. Ende Oktober 2012 übernahm der Konzern die Filmgesellschaft Lucasfilm, die unter anderem das Epos "Krieg der Sterne" realisiert hat. 2019 übernahm Disney außerdem die Filmsparte des Konkurrenten 21st Century Fox. 2019 launchte das Unternehmen den Streamingdienst Disney Plus.

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Google, Netflix, Tesla & Co: So schneiden die US-Tech-Riesen in der aktuellen Bilanzsaison ab

Diese drei Wachstums-Aktien hat Starinvestorin Cathie Wood im Depot

Disney legt bei Umsatz und Gewinn zu - Enttäuschendes Streaming-Geschäft schickt Disney-Aktie letztendlich tiefer

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com