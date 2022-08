Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,9 Prozent auf 118,60 EUR. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 119,18 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 119,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.797 Walt Disney-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 161,30 EUR erreichte der Titel am 14.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,47 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,87 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 160,00 USD.

Walt Disney ließ sich am 10.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,09 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,33 Prozent auf 21.504,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.022,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Walt Disney-Bilanz für Q4 2022 wird am 10.11.2022 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,85 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

