Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag billiger

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 88,39 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Walt Disney-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 88,39 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Walt Disney-Aktie ging bis auf 88,38 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 88,89 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 443.317 Walt Disney-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2024 bei 123,73 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 39,98 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,74 USD. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 12,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,700 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 126,67 USD je Walt Disney-Aktie an.

Am 07.08.2024 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 USD gegenüber -0,25 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,26 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,05 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 07.11.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

