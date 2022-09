Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittag mit KursVerlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 2,3 Prozent auf 109,96 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Walt Disney-Aktie bis auf 109,70 EUR. Bei 110,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.629 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 158,20 EUR erreichte der Titel am 18.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,49 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,90 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 160,00 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Am 10.08.2022 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 0,80 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.504,00 USD – ein Plus von 26,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 17.022,00 USD erwirtschaftet hatte.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 3,86 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Neues Spar-Abo von Netflix: Keine Krypto-Werbung erlaubt

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Twitter-Aktie höher: Ex-Disney-Chef Bob Iger stimmt Tesla-CEO Musk bei Kritik an Twitter-Scheinkonten zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com