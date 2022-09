Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Freitagnachmittag ins Minus

Die Walt Disney-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 108,32 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 108,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 110,12 EUR. Bisher wurden heute 3.428 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Am 18.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 158,20 EUR. 31,53 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2022 bei 86,65 EUR. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 25,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 160,00 USD.

Walt Disney veröffentlichte am 10.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,80 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.504,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 17.022,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Walt Disney am 10.11.2022 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,86 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

