Walt Disney im Blick

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney präsentiert sich am Nachmittag fester

16.10.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 94,32 USD.

Wer­bung

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 94,32 USD. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,38 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 93,68 USD. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 145.058 Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.03.2024 bei 123,73 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 31,18 Prozent zulegen. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,23 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,700 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,50 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 07.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,25 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 23,05 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,54 Prozent gesteigert. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte Walt Disney die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,94 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Walt Disney von vor 10 Jahren abgeworfen Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich leichter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: canbedone / Shutterstock.com