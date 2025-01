Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Kurs der Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 107,54 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 107,54 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 107,57 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,00 USD. Zuletzt wurden via New York 1.192.082 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 123,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2024 Kursverluste bis auf 83,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 21,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Walt Disney-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,828 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 127,50 USD je Walt Disney-Aktie an.

Am 14.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,14 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,45 Mrd. USD im Vergleich zu 21,20 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 05.02.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 5,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

