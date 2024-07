Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Walt Disney befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 98,32 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 98,32 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 98,09 USD nach. Bei 98,09 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 187.239 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 29.03.2024 markierte das Papier bei 123,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,84 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,692 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,00 USD.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Walt Disney hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,70 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,99 Mrd. USD – ein Plus von 1,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 21,70 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

