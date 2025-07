Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagnachmittag fester

So entwickelt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Walt Disney konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 121,18 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 121,18 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 121,36 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 119,83 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 247.400 Stück.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,67 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 2,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 80,10 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,90 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,865 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,00 USD aus.

Walt Disney ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,50 Mrd. USD – ein Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 21,99 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,80 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

