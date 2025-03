Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochnachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Das Papier von Walt Disney konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 100,59 USD.

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 100,59 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walt Disney-Aktie bisher bei 100,67 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,78 USD. Bisher wurden heute 230.049 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.03.2024 auf bis zu 123,73 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,00 Prozent hinzugewinnen. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 83,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,57 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,872 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 127,50 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 05.02.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,10 Prozent auf 24,60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Walt Disney-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.05.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beendet die Sitzung mit Verlusten

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer

Verluste in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Abschläge