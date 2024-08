Walt Disney im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag gefragt

19.08.24 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 90,31 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 90,31 USD zu. Die Walt Disney-Aktie legte bis auf 90,68 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 89,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 338.466 Walt Disney-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 123,73 USD erreichte der Titel am 29.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Bei 78,74 USD erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 12,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,700 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 126,67 USD. Am 07.08.2024 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von -0,25 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,05 Mrd. USD im Vergleich zu 22,26 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,92 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

