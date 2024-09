Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Walt Disney zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 94,40 USD.

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 94,40 USD. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 95,28 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,96 USD. Zuletzt wechselten via New York 347.368 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei 123,73 USD erreichte der Titel am 29.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 31,07 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 78,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,700 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 127,50 USD.

Walt Disney ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney -0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,05 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22,26 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 4,93 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste

Dow Jones aktuell: Dow Jones beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone

Hohe Stromrechnung? - So spart man beim Streamen von Musik, Filmen und Serien Energie