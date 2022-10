Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Das Papier von Walt Disney konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 102,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walt Disney-Aktie bisher bei 104,02 EUR. Bei 103,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 23.333 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 08.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 154,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 33,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 86,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 18,52 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 160,00 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 10.08.2022. Das EPS lag bei 1,09 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.504,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 17.022,00 USD eingefahren.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 08.11.2022 vorlegen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Walt Disney möglicherweise am 09.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 3,82 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

