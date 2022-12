Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagmittag mit Kursplus

Die Walt Disney-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 84,51 EUR. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,12 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 84,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.649 Walt Disney-Aktien.

Am 04.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 142,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,88 EUR. Dieser Wert wurde am 16.12.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 0,75 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 122,25 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 08.11.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,30 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 0,37 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.150,00 USD umgesetzt, gegenüber 18.534,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 07.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,17 USD je Walt Disney-Aktie.

