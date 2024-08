Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Kursverlauf

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 89,60 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 89,60 USD. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 89,51 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,30 USD. Bisher wurden heute 230.056 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 123,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 78,74 USD erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 12,12 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Walt Disney seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,700 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 126,67 USD aus.

Am 07.08.2024 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,44 USD, nach -0,25 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent auf 23,05 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,26 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Walt Disney am 07.11.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

