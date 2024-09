Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Walt Disney zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 93,85 USD.

Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 93,85 USD. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 93,93 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 93,26 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.328.541 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,73 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,10 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,700 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 127,50 USD an.

Walt Disney gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Walt Disney im vergangenen Quartal 23,05 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walt Disney 22,26 Mrd. USD umsetzen können.

Am 07.11.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,93 USD fest.

