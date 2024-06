Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von Walt Disney zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 102,21 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 102,21 USD zu. Die Walt Disney-Aktie legte bis auf 102,34 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 101,85 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.628.515 Walt Disney-Aktien.

Am 29.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 123,73 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 17,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 78,74 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 22,96 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Walt Disney seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,688 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 132,50 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 07.05.2024 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Walt Disney hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,70 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,35 Prozent auf 21,99 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,74 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

