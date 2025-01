Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag nahe Vortagesschluss

So bewegt sich Walt Disney

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 108,77 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Walt Disney-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 108,77 USD. Bei 109,15 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Walt Disney-Aktie sank bis auf 108,49 USD. Bei 108,76 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 252.553 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,73 USD erreichte der Titel am 29.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2024 auf bis zu 83,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Walt Disney-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,828 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 127,50 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Am 14.11.2024 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 0,14 USD je Aktie verdient. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,45 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 05.02.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 11.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 5,42 USD im Jahr 2025 aus.

