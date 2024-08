Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Walt Disney hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Walt Disney-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 90,66 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Walt Disney-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 90,66 USD. Die Walt Disney-Aktie legte bis auf 91,34 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 90,49 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,00 USD. Bisher wurden heute 218.079 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,73 USD erreichte der Titel am 29.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 26,73 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 78,74 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 15,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,715 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 126,67 USD an.

Am 07.08.2024 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney -0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 23,05 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,26 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Walt Disney am 07.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,92 USD je Walt Disney-Aktie.

