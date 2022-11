Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag im Minusbereich

Die Walt Disney-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 94,80 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 94,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,63 EUR. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.136 Stück gehandelt.

Bei 141,40 EUR markierte der Titel am 04.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.11.2022 auf bis zu 86,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,72 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 122,25 USD für die Walt Disney-Aktie.

Am 08.11.2022 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Walt Disney hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,37 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.150,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 18.534,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 07.02.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2023 4,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

