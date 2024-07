Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney büßt am Nachmittag ein

Kursverlauf

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Walt Disney befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,6 Prozent auf 91,64 USD ab.

Die Walt Disney-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 2,6 Prozent auf 91,64 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 89,83 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 90,78 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 777.257 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2024 bei 123,73 USD. 35,02 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 78,74 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,692 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 130,00 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 07.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney ebenfalls 0,70 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 21,99 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Walt Disney rechnen Experten am 06.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,75 USD je Aktie belaufen.

