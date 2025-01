Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteuert sich am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 111,30 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 111,30 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 111,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 111,35 USD. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 193.480 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 123,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 11,17 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 83,92 USD erreichte der Anteilsschein am 09.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 24,60 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,827 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 127,50 USD an.

Am 14.11.2024 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,14 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 22,45 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 21,20 Mrd. USD umgesetzt.

Die Walt Disney-Bilanz für Q1 2025 wird am 05.02.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Walt Disney-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 11.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2025 5,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

