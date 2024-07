Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gibt am Nachmittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 90,23 USD.

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 90,23 USD. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 89,60 USD. Bei 90,28 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 668.378 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,73 USD) erklomm das Papier am 29.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,74 USD am 05.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 14,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,692 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 130,00 USD an.

Am 07.05.2024 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,99 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 21,70 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 4,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

