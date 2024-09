Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag stärker

So bewegt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Walt Disney-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 93,79 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 93,79 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 94,30 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 93,65 USD. Zuletzt wurden via New York 273.671 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei 123,73 USD erreichte der Titel am 29.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 78,74 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 16,05 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,700 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 127,50 USD für die Walt Disney-Aktie.

Walt Disney ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von -0,25 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,05 Mrd. USD – ein Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 22,26 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,93 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge

Handel in New York: Dow Jones legt nachmittags zu

Pluszeichen in New York: Dow Jones mit Gewinnen