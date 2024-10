Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf Walt Disney-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 96,53 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 96,53 USD zu. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 96,69 USD an. Bei 96,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 165.363 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 29.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 21,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 79,23 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,700 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 127,50 USD angegeben.

Walt Disney ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,25 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 23,05 Mrd. USD gegenüber 22,26 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 14.11.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Walt Disney.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,94 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

