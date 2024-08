Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney fällt am Dienstagnachmittag

Walt Disney im Blick

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 91,46 USD abwärts.

Die Walt Disney-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 91,46 USD. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 91,00 USD. Bei 91,30 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 251.339 Stück.

Am 29.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,28 Prozent hinzugewinnen. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,715 USD. Im Vorjahr erhielten Walt Disney-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 126,67 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Am 07.08.2024 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,25 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,05 Mrd. USD im Vergleich zu 22,26 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,93 USD je Walt Disney-Aktie.

