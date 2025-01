Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Nachmittag

So bewegt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 113,22 USD.

Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 113,22 USD. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 113,98 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,57 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 176.849 Walt Disney-Aktien.

Bei 123,73 USD markierte der Titel am 29.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,92 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 34,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,827 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 127,50 USD.

Walt Disney gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,25 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,45 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21,20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 05.02.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Walt Disney-Anleger Experten zufolge am 11.02.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 5,42 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Gute Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich am Dienstagmittag fester

Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt zum Start zurück

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Walt Disney von vor 5 Jahren angefallen