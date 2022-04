Walt Disney Aktie News: Walt Disney zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Das Papier von Walt Disney konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 108,78 EUR. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 109,40 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,94 EUR. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.198 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (161,30 EUR) erklomm das Papier am 14.08.2021. 32,56 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 107,38 EUR. Dieser Wert wurde am 28.04.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 1,30 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 194,33 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Walt Disney ließ sich am 09.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 USD gegenüber 0,32 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.249,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.819,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 11.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.05.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2023 5,69 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Florida winkt Gesetz gegen Disney-Park durch: Was sich für den Maus-Konzern jetzt ändert

Erste Schätzungen: Walt Disney gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Streit um Gesetz: Republikaner in Florida erhöhen Druck auf Disney - Disney-Aktie in Rot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com