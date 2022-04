Walt Disney Aktie News: Walt Disney zeigt sich am Nachmittag freundlich

Im XETRA-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere um 16:22 Uhr 1,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 110,00 EUR. Bei 108,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 7.414 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2021 markierte das Papier bei 161,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 32,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.04.2022 bei 107,38 EUR. Abschläge von 1,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 194,33 USD angegeben.

Am 09.02.2022 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,28 Prozent auf 21.819,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.249,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.05.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 09.05.2023 dürfte Walt Disney die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 5,69 USD je Aktie aus.

