Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 90,94 USD.

Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 90,94 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91,12 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,32 USD. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 282.162 Aktien.

Am 29.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,73 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,74 USD ab. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 13,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,692 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 130,00 USD.

Walt Disney gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,70 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,99 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,70 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,76 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Neuer Vertrag mit Basketball-Profiliga NBA: Amazon sichert sich Rechte für TV-Übertragung - Amazon-Aktie höher

Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende schwächer

Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag