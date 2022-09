Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney stabilisiert sich am Donnerstagvormittag

Im XETRA-Handel kam die Walt Disney-Aktie um 09:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 101,56 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 102,32 EUR. Im Tief verlor die Walt Disney-Aktie bis auf 101,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 223 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 155,00 EUR erreichte der Titel am 08.10.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 34,48 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,65 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Mit Abgaben von 17,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 160,00 USD aus.

Am 10.08.2022 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 0,80 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.504,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 17.022,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2022 3,86 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

