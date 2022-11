Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag kaum bewegt

Kaum Ausschläge verzeichnete die Walt Disney-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:22 Uhr bei 92,75 EUR. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 92,89 EUR. In der Spitze büßte die Walt Disney-Aktie bis auf 92,75 EUR ein. Bei 92,89 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 260 Stück.

Bei einem Wert von 142,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2022). Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 34,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 86,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 7,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 122,25 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Walt Disney ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 20.150,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.534,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,72 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Walt Disney am 07.02.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

