Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney steigt am Nachmittag

30.09.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 96,29 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 96,29 USD zu. In der Spitze gewann die Walt Disney-Aktie bis auf 97,57 USD. Bei 97,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 313.757 Walt Disney-Aktien umgesetzt. Am 29.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,73 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 28,50 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (78,74 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 22,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,700 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 127,50 USD je Walt Disney-Aktie aus. Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 07.08.2024. Das EPS lag bei 1,44 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von -0,25 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 23,05 Mrd. USD gegenüber 22,26 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,94 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zu Pluszeichen in New York: Das macht der Dow Jones am Freitagmittag Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney

