Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag im Plus

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,6 Prozent auf 91,94 EUR zu. Bei 92,28 EUR erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 92,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 150 Stück.

Am 04.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 141,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,98 Prozent hinzugewinnen. Am 10.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,40 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 6,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 122,25 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Am 08.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 20.150,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18.534,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2023 veröffentlicht.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,22 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Trotz Schiffsverkauf an Disney wohl Millionenschaden für Mecklenburg-Vorpommern

Disney-Aktie leichter: Disneyland in Shanghai muss wegen Corona-Maßnahmen erneut schließen

Disney-Aktie an der NYSE schwächer: Disney-CEO Iger will im Streaming stärker auf Profitabilität setzen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: canbedone / Shutterstock.com