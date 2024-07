Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochnachmittag in Grün

Walt Disney im Blick

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Walt Disney-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 94,29 USD.

Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 94,29 USD. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 94,42 USD. Bei 93,78 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 211.915 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 123,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2024). Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 23,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 78,74 USD fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,692 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 130,00 USD.

Am 07.05.2024 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,99 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,70 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,76 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

So schätzen Aktien-Analysten den NBA-Deal zwischen NBC, Amazon und Disney ein

Schwacher Handel in New York: Dow Jones schwächelt schlussendlich

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verliert am Montagnachmittag