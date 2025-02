Dividende und Aktienrückkauf

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) fasst rund ein Jahr nach einer Vertrauenskrise wieder etwas mehr Mut.

Trotz deutlich gesunkener Erträge verdiente der Gewerbeimmobilien-Finanzierer 2024 vor Steuern 104 Millionen Euro und damit 15 Prozent mehr als im Vorjahr, wie er am Donnerstag in Garching bei München mitteilte. Für 2025 erwartet Vorstandschef Kay Wolf eine weitere deutliche Steigerung. Von einer wirklichen Erholung der Immobilienmärkte kann aus seiner Sicht jedoch noch keine Rede sein.

Für die gebeutelten Aktionäre der Bank hat der Manager indes zwei Trostpflaster bereit: So sollen sie für 2024 nach einer Nullrunde wieder eine Dividende von 15 Cent je Aktie erhalten. Zudem will die pbb erstmals eigene Aktien zurückkaufen und will dafür 15 Millionen Euro ausgeben.

An der Börse kamen die Neuigkeiten zunächst gut an, die Aktie legte zu. Am Nachmittag musste sie sich via XETRA allerdings der eingetrübten Gesamtstimmung beugen und notierte 0,08 Prozent im Minus bei 6,01 Euro. Im Jahr 2023 war ihr Kurs wegen der Furcht vor hohen Kreditausfällen in den USA immer weiter gefallen. Anfang 2024 stürzte er bis auf weniger als 3,70 Euro ab. Inzwischen hat er sich wieder ein gutes Stück erholt. Von Werten um die 12 Euro wie vor drei Jahren ist er aber immer noch weit entfernt.

Dass das Geschäft der Bank 2024 besser lief als im Vorjahr, lag auch an einer geringeren Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle. Der Vorstand legte zu diesem Zweck 170 Millionen Euro zurück und damit deutlich weniger als die 212 Millionen aus dem Vorjahr. Damals hatte die Bank Abschreibungen auf einige Darlehen in den USA vornehmen müssen, nachdem die Werte der finanzierten Gewerbeimmobilien am Markt stark gesunken waren.

Bankchef Wolf sieht zwar Anzeichen einer Verbesserung, doch die Weltlage sei weiterhin von großen Unsicherheiten geprägt. "Es herrscht nach wie vor Krieg in Europa. Die Inflation hält sich in Teilen hartnäckig und die Zinsen sinken langsamer als zunächst erwartet", sagte er. "So kommt die Erholung an den Immobilienmärkten nur zögerlich voran". Die Märkte für Gewerbeimmobilien hätten sich zuletzt stabiler gezeigt, allerdings noch auf niedrigem Niveau.

Für 2025 erwartet er keine großen Steigerungen der Transaktionsvolumina, geht aber von weiter sinkenden Belastungen durch drohende und tatsächliche Kreditausfälle aus.

Der frühere Deutsche-Bank-Manager Wolf hatte die Führung der Bank vor rund einem Jahr fast auf dem Höhepunkt ihrer Krise übernommen. Im Herbst strich er dann die Wachstums- und Renditeziele seines Vorgängers Andreas Arndt zusammen. Er will die Risiken der Bank zurückfahren und ihre Abhängigkeit von Zinserträgen verringern.

Im abgelaufenen Jahr zeigte sich seine vorsichtigere Strategie bereits in den Geschäftszahlen. So schloss die Bank deutlich weniger Kreditverträge ab als 2023: Das Neugeschäftsvolumen ging von 7,2 auf 5,1 Milliarden Euro zurück. Die operativen Erträge schrumpfen um rund zehn Prozent auf 544 Millionen Euro. Obwohl der Gewinn vor Steuern stieg, ging der Überschuss um eine Million auf 90 Millionen Euro zurück.

Für das neue Jahr erwartet Bankchef Wolf einen weiteren deutlichen Anstieg des Vorsteuergewinns. Das Neugeschäft soll auf 6,5 bis 7,5 Milliarden Euro anziehen, nachdem es im vergangenen Jahr auf 5,1 Milliarden eingebrochen war.

GARCHING (dpa-AFX)